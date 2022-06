حفر مقابر جماعية لضحايا زلزال أفغانستان (فيديو)

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية على خلفية تعرضها إلى زلزال مدمر بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر، وتسبب في ارتفاع عدد القتلي إلى ألف قتيل بالإضافة إلى سقوط أكثر من 1500 جريح.

وأدى سقوط العدد الكبير من القتلى إلى قيام المواطنين بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب عدد القتلي، الذين لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر وتحديداً في المناطق التي ضربت شرق البلاد.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق واقعة قيام الأهالي بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القتلي، والتي تجاوزت الألف قتيل، بحسب تصريحات مسؤولين أفغان لوكالة الأنباء رويترز.

ولاقى مقطع الفيديو المتداول، تعاطف كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى سرعة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال.

