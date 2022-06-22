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حفر مقابر جماعية لضحايا زلزال أفغانستان (فيديو)

كتب:

شيماء عادل
02:34 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
زلزال مدمر يضرب أفغانستان

زلزال مدمر يضرب أفغانستان

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية على خلفية تعرضها إلى زلزال مدمر بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر، وتسبب في ارتفاع عدد القتلي إلى ألف قتيل بالإضافة إلى سقوط أكثر من 1500 جريح. 

مقابر جماعية

وأدى سقوط العدد الكبير من القتلى إلى قيام المواطنين بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب عدد القتلي، الذين لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر وتحديداً في المناطق التي ضربت شرق البلاد. 

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق واقعة قيام الأهالي بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القتلي، والتي تجاوزت الألف قتيل، بحسب تصريحات مسؤولين أفغان لوكالة الأنباء رويترز. 

ولاقى مقطع الفيديو المتداول، تعاطف كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى سرعة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال.

توابع الزلزال تصل إلى إسلام آباد والبنجاب

وكانت وسائل إعلام أفغانية أعلنت صباح اليوم، أن زلزال ضرب ولاية باكتيكا شرق البلاد، ووصل آثاره إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إلى جانب أجزاء من إقليم البنجاب وكذلك المناطق الحدودية مع أفغانستان.

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