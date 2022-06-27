«الملا» يبحث إثراء صناعة البترول العربية بالدراسات اللازمة لتطويرها مع «أوابك»

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، علي بن سبت، أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، الذي يزور القاهرة حاليا، وذلك بحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة عن جمهورية مصر العربية.

التعاون في صناعة البترول والغاز

وتناولت المباحثات، أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية، في مجال صناعة البترول والغاز، وإثراء الصناعة البترولية العربية بالدراسات الفنية المهمة التي تساعد على تطويرها ومواكبتها للمستجدات.

وأكد الملا خلال المباحثات، استمرار الدور المصري الفاعل داخل المنظمة، كأحد الأعضاء المؤسسين لدعم المنظمة في تأدية رسالتها على الوجه الأكمل، لتشجيع وتحفيز التعاون البترولي المتبادل بين الدول العربية، لتحقيق المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات، علاوة على دعم الشركات والكيانات العربية المشتركة داخل المنظمة لتحقيق أهدافها.

تطوير نشاط «أوابك»

وشهدت المباحثات، استعراض حجم الإنجاز الحالي بواسطة الأمانة العامة للمنظمة، وفقا لخطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة، التي تقضي بتطوير أعمال المنظمة بما يتماشى مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ولتواكب آخر المستجدات بما يضمن لها الانتشار الواسع على الصعيد العربي والعالمي.

وتشتمل خطة التطوير على 12 مجالا أساسيا، على رأسها تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، وتعزيز وتفعيل البحث العلمي، وتفعيل دور المنظمة في التدريب، وتطوير وتفعيل دور الإعلام البترولي.