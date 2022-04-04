«أوابك»: أسعار البترول العالمية حققت مكاسب ربع سنوية بنسبة 38.7%

ذكرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أنَّ هناك العديد من المستجدات السوقية لأسعار النفط خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ حققت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 7.8% مقارنة بالأسعار قبل الأزمة.

وأضافت المنظمة العربية، في تقرير لها أنَّ أسعار النفط حققت مكاسب ربع سنوية لها منذ الربع الثاني لعام 2020، وارتفعت مكاسب خام برنت بنسبة 38.7%، وارتفعت مكاسب خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 33.3%.

الأحداث العالمية وراء انخفاض أسعار النفط

وأشارت إلى أنَّ هناك عدد من الأحداث التي تأثرت أسعار النفط بها سلبًا، وجاءت مخاوف ضعف الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط، كأبرز الآثار السلبية التي أثرت على سعر النفط وخفضّت من أسعاره، وذلك وسط تجدد عمليات الإغلاق الكلي، لا سيما في مدينة شنغهاي، للحد من انتشار فيروس كورونا مما تسبب في تراجع نشاط التصنيع خلال شهر مارس.

وجاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب قياسي من مخزونات النفط الخام الاستراتيجية يصل إلى 180 مليون برميل «مليون برميل لمدة 6 أشهر اعتباراً من شهر مايو 2022»، وكذلك موافقة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال اجتماعها الطارئة على إجراء سحب جديد لم تحدد كميته بعد من مخزوناتها الاستراتيجية البالغة 1.5 مليار برميل، وذلك لزيادة الكميات المعروضة في السوق العالمي للحد من ارتفاع الأسعار.

سحب قياسي لمخزونات النفط الخام الاستراتيجية

وكان لآمال انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية على خلفية التقدم الإيجابي في المفاوضات بين الجانبين جانبًا كبيرًا في خفض الأسعار، إذ توقع الكثير أن الحرب ستنتهي بهذه المفاوضات ويعود كل شيء كما كان.

ولفتت منظمة البترول إلى أنَّ أسعار النفط العالمية تلقت دعم كبير أدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب عدة قرارات منها قرار دول «أوبك+» الإبقاء على سياستها الإنتاجية الحالية، واعتماد زيادة تبلغ 432 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو 2022.

إلى جانب انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر 2018.