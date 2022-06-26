وزير البترول يوجّه بربط معامل ومراكز التعدين بمنظومة رقمية

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الدقي، ضمن خطة تطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين المنتشرة بمناطق استغلال الثروات التعدينية، حيث يتم تطويرها على مرحلتين.

تعظيم واستغلال الثروات التعدينية

وأوضح الملا أنّ برنامج تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة، يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني، وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة، لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتي يتم تنفيذها بإرادة قوية في التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

دعم الاستثمار التعديني

ووجّه الوزير بسرعة ربط المعامل ومراكز التعدين بمنظومة رقمية، ما يسهل عملية إتاحة البيانات ويساعد على سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات وبيانات واضحة لدعم الاستثمار التعديني، مؤكدا أهمية تطوير ورفع كفاءة وصقل خبرات العاملين وخلق دوافع جديدة لهم، ما ينعكس على تقديمهم جهود وأداء متميز يليق وعراقة قطاع التعدين المصري.

بيئة عمل آمنة

وشدد الملا، على ضرورة الإسراع بتحديث وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالمواقع المختلفة، لضمان بيئة آمنة لأداء العمل والحفاظ على سلامة العاملين.

رافق الوزير خلال الجولة، المهندس علاء خشب، نائب الوزير لشؤون التعدين، والمحاسب هشام نورالدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائبه الجيولوجي ياسر رمضان.

واستمع الوزير لشرح توضيحي بشأن أعمال التطوير بمعامل الدقي، وعرض ما كانت عليه المعامل التي لم تشهد تطويرا متكاملا، كالذي يتم الآن منذ أنشئت عام 1956، كما تضمن العرض الإشارة إلى تحديث مركز تعدين أبوزنيمة في سيناء كأحد نماذج تطوير تلك المراكز، وجار إسناد الأعمال المطلوبة من تجهيزات وبنية أساسية وشبكة كمبيوتر والربط بالمقر الرئيسي بالهيئة وذلك خلال العام المالى الحالى، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ إنشاءاته لتنمية جنوب سيناء ولخدمة شركات التعدين والمستثمرين في هذا المجال بمحافظة جنوب سيناء، وتوفير الاستشارات الجيولوجية والمشاركة في تنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إذ إنّ المنطقة غنية بالعديد من الخامات المعدنية مثل الجبس والكاولين والبازلت والرمال البيضاء والمنجنيز والنحاس والجرانيت والفحم، وتم تنفيذ أعمال تطوير المركز على مرحلتين.

ولفت الملا، إلى أنّ العمل على تطوير وتحديث تلك المراكز، سيمكنها من تقديم خدمات ودعم حقيقي للبعثات الجيولوجية والمستثمرين وأعمال التفتيش التعديني، موجّها بأهمية استغلال خبرات وعراقة هيئة الثروة المعدنية وإمكانيات قطاع التعدين المصري في العمل، على أن تكون تلك المعامل ومراكز التعدين مركزا للابتكار وأن تكون جهات معتمدة في منح الرخص عالميا.