«التجارة»: الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 46% على مدار 8 سنوات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنَّ صادرات مصر غير البترولية نمت بنسبة 46% خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكّدة في تقرير الإنجازات الصادر عن الوزارة اليوم، أن الصادرات السلعية فى عام 2014 بلغت 22.2 مليار دولار، وارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

إصلاح خلل الميزان التجاري

وذكرت وزيرة التجارة أنَّ النمو في الصادرات أسهم في إصلاح الخلل بـ الميزان التجاري لمصر مع دول العالم الذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فيعام 2014، موضحة أنَّه تمّ تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على المنتج المصري.

وبحسب تقرير الوزارة فإن جهود الحكومة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الأفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكذلك اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من رئاسة مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

حل أزمة دعم الصادرات نهائيا

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت جامع إلى أنَّه قد تمّ حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، إذ تمّ إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013- 2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.