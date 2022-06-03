جامع: برنامج العمل يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية

في تصريحات صحفية لوزيرة التجارة والصناعة عقب توقيع برنامج عمل بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج العمل الذي وقعته الوزارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ويستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023.

برنامج العمل يدعم جهود الدولة

وقالت الوزيرة إن برنامج العمل يدعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعددٍ من الدول الإفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعددٍ من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعددٍ من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بإفريقيا إلى جانب توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.