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السيسي يزور عمان والبحرين اليوم لمناقشة حماية الأمن القومي العربي

كتب:

محمد أبو عمرة
11:26 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

حماية الأمن القومي العربي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق في مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.