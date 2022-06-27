مدير مشروع الوكالة الأمريكية: نشارك مصر بناء اقتصاد قادر على المنافسة دوليا

قالت ليزلى رييد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة مع مصر لبناء اقتصاد قادر على التنافس دولياً، ومن خلال جميع مشروعاتنا، بما في ذلك مشروع الحوكمة الاقتصادية، نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة والحوكمة، وذلك كله للشراكة من أجل خلق فرص واعدة للشعب المصري.

وأضافت قائلة: «من خلال تعاوننا، نسعى إلى تعزيز ودعم الإسهامات والرؤى التنموية التي يقدمها المسئولون الحكوميون، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وبالطبع الأكاديميين».

بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة

واضافت خلال إلقاء كلمتها بمؤتمر كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة السنوي تحت عنوان الدولة المصرية الجديدة، بحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة والدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، إن مشروع الحوكمة الاقتصادية هو مشروع مدته خمس سنوات بميزانية تقدر بنحو 37 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز الجهود المصرية للحد من الفساد، وتحسين فعالية ومساءلة المؤسسات العامة، ومن ثمّ تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري، مضيفة: «تُعد مثل هذا المؤتمر ضرورية لتحديد الاتجاهات والتطورات الجديدة، خاصة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة والإدارة العامة، وهي المجالات التي سيركز عليها المؤتمر».

جامعة القاهرة

وتابعت: «هناك العديد من العوامل التي تحدد ما إذا كان بإمكان الدولة اجتذاب رؤوس الأموال بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن الواضح أن مصر لديها ميزات تنافسية عديدة، ولكن يكمن التحدي في تهيئة البيئة التي من خلالها يتم استخدام هذه الميزات التنافسية، وكلي ثقة من أن قدرتنا على العمل سوياً مع الحكومة المصرية، ستمكننا من التكيف مع التحديات والفرص المتعلقة بالعالم المتغير وتلبية احتياجات الشعب المصري».