محيي إسماعيل: محمد علي رزق ممثل رائع.. وتفوق على نور الشريف في «كاليجولا»

أشاد الفنان محيي إسماعيل، بمسرحية «كاليجولا» بطولة محمد علي رزق، التي تُعرض حاليًا على المسرح العائم، قائلًا: «مسرحية مميزة بها إبداع وزوايا غير مسبوقة، وهذا هو المسرح الحقيقي».

وقال إسماعيل، في مقطع فيديو على هامش مشاهدته للمسرحية، إنه سبق أن شاهد نفس المسرحية في دار الأوبرا المصرية، قبل سنواتٍ طوال، وقدّم بطولتها الفنان نور الشريف والفنانة إلهام شاهين، وأخرجها سعد أردش، متابعا: «محمد علي رزق تفوق على الاتنين».

كلامي موضوعي باعتباري أستاذ فن التمثيل

أضاف محيي إسماعيل: «أنا لا أجامل إطلاقًا، أنا بتكلم كلام موضوعي باعتباري أستاذ في فن التمثيل، هذا الممثل يمتلك قدرات غير مسبوقة في الأداء والحركة والصوت، كل كلمة بيقولها على المسرح بحساب ورعاية شديدة».

سعادة بإشادة محيي إسماعيل بـ«كاليجولا»

أعرب الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، المنتجة للعرض، عن سعادته البالغة، بإشادة محيي إسماعيل، بـ«كاليجولا»، قائلًا: «الأسطورة».

تدور أحداث المسرحية، حول قصة الإمبراطور كيوس، الشهير بكاليجولا، والذي يعد أحد أشهر أباطرة التاريخ، مركزة على رغبته القوية في تغيير الواقع، والحصول على القمر.

أبطال مسرحية كاليجولا

العرض المسرحي «كاليجولا»، رائعة البير كامو، وإعداد وإخراج محمد عز الدين، وبطولة: محمد علي رزق، أوتاكا، رباب طارق، محمد العربي، محمد دياب، ديكور حمدي عطية، أزياء منار مجدي، مكياج إسلام عباس، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، إعداد موسيقي محمد خالد، تعبير حركي هاني حسن، مخرج منفذ نور عفيفي.