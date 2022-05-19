بدء عرض مسرحية «كاليجولا» لـ محمد علي رزق على المسرح العائم.. غدًا

كشف الفنان محمد علي رزق، عن عرض مسرحية «كاليجولا»، اعتبارًا من الغد الجمعة على المسرح العائم بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ونشر محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر مسرحية «كاليجولا»، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله توكلنا على الله.. كاليجولا.. ابتداءً من الغد الجمعة 20 مايو، يوميًا على المسرح العائم بالمنيل.. في تمام السابعة مساءً.. الدخول من الساعة السادسة والنصف».

تعرف على أبطال مسرحية كاليجولا قبل ساعات من عرضها

مسرحية «كاليجولا» من بطولة محمد علي رزق، وأوتاكا، ورباب طارق، وهي من إخراج محمد عز الدين، وإنتاج مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، وتتراوح أسعار التذاكر من 37 وحتى 57 جنيهًا.

محمد علي رزق يطالب بالاهتمام بمسرح الشباب

وكان الفنان محمد علي رزق، قد طالب في وقتٍ سابق بزيادة الاهتمام بالمسرح والعروض المسرحية، من خلال التغطية الإعلامية الجيدة، على غرار المهرجانات السينمائية، حتى يقدم الممثلين أفضل أداء لهم، وتعود إلى المسرح قيمته من جديد.

كتب محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو ليه ما بيحصلش تغطية إعلامية لمهرجانات المسرح، ومش بنعاملها معاملة مهرجانات السينما، بجد الموضوع ده لو حصل هيبقى فيه استفادة لكل الأطراف.. أي حد بيعمل مسرحية، لما يعرف إنه هيبقى متشاف، هيقدم أحسن حاجة عنده، والناس محتاجة ترجع تشوف مسرح».

وأضاف: «المسرح ده مهم جدا للناس، ولتشكيل وعيهم وثقافتهم، ويبقى فيه برنامج يومي في فترة المهرجان، بيتكلم عن العروض اللي اتعرضت، وبيبقى فيه لقاءات مع نقاد يحللوا العروض».