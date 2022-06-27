«الصناعة» تستهدف الانتهاء من 6 مجمعات صناعية جديدة في 5 محافظات

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها تعمل على الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بنحو 5 محافظات، هي أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالي 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والطباعة والتغليف، والأثاث.

وكشفت الوزارة في تقرير لها، اليوم، أنها قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وبإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، ضمت المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد بإجمالي 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 و840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

كما ضمت القائمة المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 و1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، فضلا عن المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

طرح سبعة مجمعات في 7 محافظات

وأكدت الوزارة أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية قامت خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.