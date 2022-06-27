معلومات الوزراء: مصر الثانية في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف بعنوان: «مصر الثانية على مستوى إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021»، يسلط فيه الضوء على أبرز ما جاء بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الصادر في يونيو 2022.

22 مليار دولار استثمارات خليجية متوقعة

جاء في الإنفوجراف، أن قيمة التدفقات الخليجية الاستثمارية المتوقعة، ستصل إلى 22 مليار دولار؛ مما سيساعد على تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

تضاعف الاستثمارات الأجنبية 3 مرات

وأشار إلى تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في الأصول الجديدة، 3 مرات، محققة بذلك 5.6 مليارات دولار، منها على سبيل المثال: استثمارات عقارية لشركة Reportage Properties الإماراتية بـ1.5 مليار دولار.

وسلط الإنفوجراف الضوء على المشروعات المصرية الضخمة المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، ومنها: مشروع المونوريل، ومشروع الحمام لمعالجة مياه الصرف.