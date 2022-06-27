الطاقة الدولية: ارتفاع أسعار النفط يدفع أفريقيا للبحث عن المصادر النظيفة

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير خاص لها، إنّ الارتفاعات الشديدة في أسعار الطاقة تؤكد إلحاح البلدان الأفريقية لتسريع توسيع نطاق مصادر الطاقة الأرخص والأنظف.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها من السلع الأساسية، ما زاد من الضغوط على الاقتصادات الأفريقية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد -19.

وأشارت إلى أن الأزمات المتداخلة تؤثر على أجزاء كثيرة من أنظمة الطاقة في أفريقيا، بما في ذلك عكس الاتجاهات الإيجابية في تحسين الوصول إلى الطاقة الحديثة، حيث يعيش 25 مليون شخص إضافي في أفريقيا بدون كهرباء اليوم مقارنة بما كان عليه قبل الوباء، وفقًا لتوقعات الطاقة في إفريقيا 2022.

في الوقت نفسه، تواجه أفريقيا بالفعل آثارًا أكثر خطورة من تغير المناخ مقارنة بمعظم أجزاء العالم الأخرى - بما في ذلك حالات الجفاف الهائلة - على الرغم من تحملها لأدنى قدر من المسؤولية عن المشكلة.

وتمثل أفريقيا أقل من 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم حتى الآن ولديها أدنى نسبة انبعاثات للفرد في أي منطقة.

أفريقيا موطنًا لـ 60٪ من أفضل موارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم

وقال الدكتور فاتح بيرول رئيس الوكالة، إن الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والمجالات الناشئة مثل المعادن الهامة والهيدروجين الأخضر توفر إمكانات نمو قوية إذا تمت إدارتها بشكل جيد.

وتعد أفريقيا موطنًا لـ 60٪ من أفضل موارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، لكنها تمتلك حاليًا 1٪ فقط من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتعتبر الطاقة الشمسية بالفعل أرخص مصدر للطاقة في أجزاء كثيرة من إفريقيا، ومن المقرر أن تتفوق الطاقة الشمسية على جميع المصادر الأخرى على مستوى القارة بحلول عام 2030، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 80٪ من قدرة توليد الطاقة الجديدة المضافة بحلول عام 2030 في سيناريو إفريقيا المستدامة.

مؤتمر COP27 لتغير المناخ منبرًا مهمًا للقادة الأفارقة

وأوضح أن مؤتمر COP27 لتغير المناخ في مصر في أواخر عام 2022 يوفر منبرًا مهمًا للقادة الأفارقة لوضع جدول الأعمال للسنوات المقبلة وهذا العقد حاسم ليس فقط للعمل المناخي العالمي ولكن أيضًا للاستثمارات التأسيسية التي ستسمح لإفريقيا - موطن أصغر سكان العالم - بالازدهار في العقود القادمة '.