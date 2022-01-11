بعدما ذكره رئيس الوزراء.. خبير يوضح ما هو غاز الهيدروجين الأخضر؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته في ندوة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إنّ مصر تتجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أنّ مصر تحتل المرتبة الأولى في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة العربية بعدد 7 مشروعات من إجمالي 28 مشروعًا، تليها عمان والإمارات بعدد 6 مشروعات في كل بلد، وبعدها السعودية بعدد 3 مشروعات، تليها العراق وموريتانيا بعدد مشروعين في كل بلد، وتأتي دولتي الجزائر والمغرب بعدد مشروع واحد في كل بلد.

الهيدروجين الأخضر كان يتم حرقه قديمًا

وقال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في شئون البيئة، إنّ الاكتشافات التي كانت تقوم بها شركات البترول قديمًا للبحث عن البترول كان يصاحبها صدور غازات أخرى لا يتم الاستفادة منها بل يتم حرقها في الهواء، وهو الأمر الذي يفسر وجود شعلة من النار أعلى حقول البترول في البحر الأحمر، لافتا ًإلى أن شركات البترول الدولية بدأت في الاستفادة من استخدام تلك الغازات كوقود ومن بينها غاز الهيدروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر غير ملوث للبيئة

وأضاف «علام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشركات الدولية بدأت تفكيك الهيدروجين سواء من الماء أو الهواء، ليصبح مصدراً جديداً من مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن تسميته بالأخضر، تعود إلى كونه من الغازات غير الملوثة للبيئة، ويتم الاستفادة به دون حدوث أي تلوث، موضحاً وجود شركات دولية تمتلك تكنولوجيا تستطيع استخلاص النيتروجين سواء من المياه حيث يتم فصل الأكسجين للحصول على النيتروجين أو من الهواء بعد فصله عن الكربون.

وأكد «علام»، أنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، وقّع اتفاقيات في هذا المجال مع شركات دولية متمرسة ولها خبراتها، وبالتالي من السهل التعامل مع الموضوع، لافتاً إلى أنّ مصر تعاونت من قبل مع شركات ساعدتها على استخدام تقنية إسالة الغاز الطبيعي وتصديره على سفن إلى إيطاليا: «محطة الغاز شمال البحر المتوسط توصل الغاز في مراكب بعد ضغطه واسالته ويتم تصديره لإيطاليا بالإضافة إلى خطوط الأنابيب تحت المياه».

قطاع الطاقة شهد تطورا ًكبيراً

وأشار «علام»، إلى أنّ قطاع الطاقة في مصر شهد تطورا كبيرا وغير عادي وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة: «مصر تمتلك خليط متنوع من الطاقة حيث نجحنا في إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية وهي محطة بنبان في أسوان، وأكبر محطة رياح في الزعفرانة، وفي نفس الوقت نولد الطاقة من مساقط المياه في السد العالي وأسوان، فمصر تمتلك خليط من متنوع من مصادر توليد الطاقة، ويعد الأكبر على مستوى العالم، لأن خليط الطاقة المصري ناجح ومتنوع جداً».