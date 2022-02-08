اقتصادي: مصر ثاني دولة أفريقية في توليد الطاقة الشمسية بـ1680 ميجا وات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، إن مصر من أكبر الدول المنتجة للطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا.

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة لـ الطاقة الشمسية في أفريقيا؛ إذ تصل قدرتها إلى إنتاج 1680 ميجا وات سنويا، بينما تصل قدرتها على إنتاج الطاقة من الرياح إلى 1380 ميجا وات سنويا، وهي ثالث دولة إنتاجا للطاقة من الرياح في القارة السمراء.

وأوضح أن القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية في قارة أفريقيا خلال عام 2020، بلغت 10431 ميجا وات، موزعة بين 57% لدولة جنوب أفريقيا و16% لصالح مصر و7% لصالح المغرب و4% لصالح الجزائر و2% للسنغال، بينما تتوزع الـ 14% المتبقية بين باقي الدول الأفريقية.

إنتاج الطاقة من الرياح في أفريقيا

وعن إنتاج قارة أفريقيا للطاقة من الرياح، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القدرة المركبة لإنتاج الطاقة من الرياح في القارة السمراء تصل إلى 6479 ميجا وات؛ تتوزع بين 41% لصالح دولة جنوب أفريقيا بينما نصيب مصر منها يصل إلى 21% في حين حصة المغرب تصل إلى 22% و5% لصالح إثيوبيا ومثلهم لصالح كينيا، بينما تصل حصة تونس نحو 4%، وتتوزع نسبة الـ2% المتبقية بين باقي الدول في قارة أفريقيا.

تركز استثمارات الطاقة في أفريقيا بـ4 دول

وأشار إلى أن 75% من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة في أفريقيا تركزت في أربع دول أفريقية فقط، وهي: مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التي تلقتها القاهرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة سواء في توليد الطاقة الشمسية أو توليد الطاقة من الرياح خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية عام 2020، نحو 8.2 مليار دولار أمريكي.