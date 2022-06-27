وزيرة التجارة السابقة: يجب وضع مشاكلنا الاقتصادية في حجمها الحقيقي لحلها

قالت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة سابقًا وأستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنَّ هناك استخدام مبالغ فيه لمصطلح التنمية المستدامة وتحول هذا المصطلح وكأنّه الهدف الرئيسي من الاقتصاد المصري مما جعلنا ننسى طبيعة اقتصادنا والمعوقات والموارد المهدرة في مصر.

التنمية المستدامة شيء إيجابي.. لكن يجب ألا نفقد بوصلة مشاكلنا الأساسية

أشارت سميحة فوزي في تعليق بجلسة التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية بالمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن النظرة إلى التنمية المستدامة شيء إيجابي ولكن دون أن نفقد بوصلة مشاكلنا الأساسية وطبيعة الاقتصاد المصري وخصوصيته.

وتابعت: «نواجه بالفعل أزمات دولية سواء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل مزمنة لابد من حلها بشكل جذري مثل مشكلات قطاعات الصحة والتعليم».

الاقتصاد يعاني من مشاكل مزمنة بحاجة لحلها بشكل جذري

وأوضحت وزيرة الصناعة السابقة أنَّه لابد من التعامل مع المشاكل الاقتصادية المصرية بحجمها الحقيقي للوصول إلى حلول مهمة تفيد الدولة المصرية وشعبها.

جدير بالذكر أنَّ المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يُقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.