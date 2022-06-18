تدريب الكوادر الأفريقية على «توطين أهداف التنمية المستدامة»

استهلت النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من 12 الى 21 يونيو الحالى بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، فعاليات اليوم السابع ، بحلقة نقاشية عن «توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر».

يأتى ذلك فى إطار رؤية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية عرض رؤية مصر2030 والتى تسعى جميع أجهزة الدولة لتنفيذها من خلال خططها التنموية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمعادلة التمويلية وأهدافها و تحسين كفاءة ادارة الاستثمار وتوطين التنمية المستدامة علي مستوى المحافظات ، و ذلك حتى يمكن للمتدربين مناقشتها مع الجهات المعنية بملف التنمية فى بلدانهم.

استراتيجية التنمية المستدامة

أدارت د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط الحلقة النقاشية، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية التنمية المستدامة وتعتبر اول استراتيجية التنمية المستدامة، وأول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة وتمثل رؤية مصر 2030 خارطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية .

اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

وأكدت د. منى عصام أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تميز وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الادماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجاً ، هذا الى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية فى المناطق الجغرافية المختلفة ، وتهيئة البيئة المحلية لاحداث التنمية وفق معايير وأسس تركز على الانتاجية والاستدامة .

وقامت د. منى عصام بشرح تفصيلى للمعادلة التمويلية وأهدافها بالمحافظات، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحسين كفاءة ادارة الاستثمار العام لذا تم وضع معادلة تمويلية للمحافظات عام 2018 لتعزيز الشفافية بالاضافة الى مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحتلفة لكل منها .

شراكة بين التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان

وفى ختام الجلسة النقاشية أشارت د. منى عصام أن «مشروع توطين اهداف التنمية المستدامة» يأتى فى اطار شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز بصيرة والذى تضمن 3 مراحل تم تنفيذها وهى وضع منهجية لتحديد مستهدفات لمؤشرات التنمية المستدامة، اختيار خمس محافظات لعقد ورش عمل فيهم مع مسئولى التخطيط والمتابعة لتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة ، والتخطيط والمتابعة والتقييم ، منوهة أن الهدف الرئيسي الذى تسعى إليه رؤية مصر 2030، هو أن يشعر المواطن فى كافة أرجاء مصر بالتنمية المستدامة.