«الآثار» تشارك في المؤتمر الدولي الثامن لعلم المصريات في إسبانيا

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر الدولي الثامن لعلم المصريات، الذي نظمته جامعة خيان الإسبانية، بالمتحف الإيبيري بإسبانيا، تحت عنوان «الفن وعلم الآثار في الدولة القديمة»، حيث شارك في المؤتمر، مجموعة من علماء وأساتذة الآثار من مختلف دول العالم.

وشارك في المؤتمر: الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هاني الطيب، المشرف على المكتب العلمي بمكتب وزير السياحة والآثار، بمحاضرتين.

قبة الهواء في أسوان

وقدّم الدكتور عبدالمنعم سعيد عرضًا تقديميًا عن إعادة صياغة منطقة قبة الهواء في أسوان خلال عصر الدولة القديمة، استعرض خلاله مجهودات الوزارة في تطوير المواقع الأثرية بأسوان ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها، لتحسين تجربة الزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وألقى سعيد الضوء على دور البعثات الأجنبية العاملة في مصر، وتعاونها مع الوزارة في مجال الترميم وتطوير المواقع الأثرية، وافتتاح عدد من المقابر الأثرية للزيارة والسعي للترويج السياحي لمصر وخاصة في أسوان.

مقبرة الوزير رع شبسس

كما شارك الدكتور هاني الطيب، المشرف على المكتب العلمي بمكتب وزير السياحة والآثار، بمحاضرة رئيسية حول مقبرة الوزير رع شبسس، من عهد الملك جد كارع من الأسرة الخامسة، استعرض خلالها الأجزاء الجديدة التي اكتشفها، وأشار إلى أنّ المقبرة معروفة منذ القرن التاسع عشر، لكن حجرة الدفن والجزء الجنوبي الذي يبلغ عدده أكثر من 10 حجرات تم الكشف عنه حديثًا، كما أنّ حجرة الدفن تحتوي على مناظر رائعة لم تظهر سوى في مقبرة رع شبسس.