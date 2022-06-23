السفارة المصرية في مالطا تتسلم جائزة تكريم خالد العناني وزير السياحة والآثار

تسلم ممثل السفارة المصرية في مالطا جائزة تكريم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أثناء المنتدى الرابع لمؤسسة السياحة المتوسطية الذي عُقد في فاليتا.

وسلم رئيس جمهورية مالطا الدكتور «جورج فيللا» جوائز التكريم خلال المنتدى إلى من أسهموا في تنمية القطاع السياحي في دولهم، بدءًا بوزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير القطاع السياحي بمصر إبان جائحة كورونا.

الإنجازات التي حظيت بتقدير مؤسسة السياحة

وشملت الإنجازات التي حظيت بتقدير مؤسسة السياحة المتوسطية في مصر، الأعمال الجارية لإنشاء المتحف المصري الكبير، واحتفالية نقل المومياوات الملكية، وحفل افتتاح طريق الكباش الجديد، وذلك ضمن إنجازات أخرى.

هذا، وقد أكد الرئيس المالطي على أهمية السياحة كمورد هام للتنمية الاقتصاديه والاجتماعية، وأشار إلى علاقات مالطا المتميزة مع كل دول المتوسط ومن ضمنها مصر.