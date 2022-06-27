علي الدين هلال: الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة

أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الحالية حققت الكثير من الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد، لافتًا إلى أنه حتى قوى المعارضة لم تقلل من إنجازات الحكومة.

علي الدين هلال: تمكين الشباب مفصل من مفاصل انتقال الدولة من التخلف إلى التقدم

وأشار الدكتور علي الدين هلال، في كلمته بجلسة تمكين الشباب في الدولة الجديدة بمؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، إلى أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «الحوار الوطني هو الطريق إلى الجمهورية الجديدة».

الحوار الوطني لتدارك تطلعات الشعب

وأوضح الدكتور علي الدين هلال أن الدعوة إلى الحوار الوطني هي شعور من الدولة المصرية بأن المجتمع في حاجة إلى حوار موسع لتدارك مساعي وتطلعات الشعب، وشدد على أهمية الاستثمار في البشر وضرورة تمكين الشباب، متابعًا: «تمكين الشباب هام وهو جوهر القوى العاملة، وتمكين الشباب يُعد بمثابة مفصل من مفاصل انتقال أي دولة من التخلف إلى التقدم».

يُذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.