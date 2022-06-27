تفاصيل محاولة مجهول هتك عرض طفلتين شقيقتين في «أسانسير» بالخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لتحديد هوية شخص مجهول اتهمته ممرضة بمحاولة هتك عرض ابنتيها داخل أسانسير في أحد عقارات المنطقة، حيث حاول وضع أصبعه في منطقة حساسة للطفلتين، اللتان تبلغان من العمر 10 و8 سنوات، ثم هرب، وبالكشف الطبي عليهما تبين عذريتهما، وجاري فحص الواقعة وتحديد مرتكبيها لسرعة ضبطه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة تحديد هوية المتهم وضبطه.

بلاغ بهتك عرض طفلتين بالخانكة

وتلقت أجهزة الأمن بالخانكة بلاغا من «ن ر»، 38 سنة، ممرضة، مقيمة في منطقة القلج، تتهم مجهولا بمحاولة هتك عرض طفلتيها في أسانسير العقار الذي تعيش فيه، بوضع إصبعه في منطقة حساسة لدى الطفلتين وهرب.

الطفلتان تعرضتا لسحجة في مكان حساس

وبفحص الواقعة، تبين من أقوال الشاكية أنه أثناء صعود ابنتيها بالمصعد بالعقار محل سكنهم بقرية القلج مركز الخانكة، قام شخص مجهول بوضع إصبعه في منطقة حساسة لابنتيها، ما ترتب عليه وجود آثار بقع دماء بسيطة عند الأولى فقط.

كما تبين أن الشاكية توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة، وتم الكشف على ابنتيها وتبين عذريتهما وعدم فض غشاء البكارة، وأن بقع الدم نتيجه سحجه بسيطة، وجار تحديد وضبط المتهم.

وتحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار لتفريغها، للوصول لشخصية المتهم المجهول، والذي حاول هتك عرض الطفلتين بعد أن أدخلهما الأسانسير وقام بإيقافه فجاءة ووضع إصبعه في مكان حساس لديهما، وفر هاربا بعد الواقعة.

وتستجوب أجهزة الأمن الأهالي في منطقة الحادث، للوصول للمتهم خلال تواجده في مكان الواقعة.