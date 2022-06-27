بث مباشر.. مراسم الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطنة عمان كتب: نرمين عفيفي 03:41 م | الإثنين 27 يونيو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي تذيع قناة «إكسترا نيوز» مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسلطنة عمان. اقرأ المزيد: الوفد يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: 8 سنوات إنجازات عاجل.. الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية لزيارة سلطنة عمان والبحرين السيسي يزور عمان والبحرين اليوم لمناقشة حماية الأمن القومي العربي السيسي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين السيسي بقلم نرمين عفيفي