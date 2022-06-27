الوفد يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: 8 سنوات إنجازات

هنأ حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي حافظت على تلاحم المصريين، ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم، وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

استعادة مصر ريادتها العربية والأفريقية

وأكد حزب الوفد، أنّ مصر نجحت بعد 8 سنوات في استعادة ريادتها عربيا وأفريقيا ودوليا، وتحتفل هذا العام بذكرى ثورة 30 يونيو، وهي تقود المنطقة نحو تكوين تحالف إقليمي قوي يمكنه التصدي للمتغيرات العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الوفد وعضو مجلس الشيوخ، في بيان عنه اليوم، إنّ ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة تلاحم الشعب المصري المصري بكل فئاته وأطيافه، لإنقاذ مصر من جماعة حاولت اختطاف مصر من هويتها، وسط انحياز واضح من جانب قواتنا المسلحة لاختيار الشعب، لذلك كانت 30 يونيو رمز للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش، من أجل استعادة مصر لمكانتها في المنطقة.

8 سنوات من الإنجاز والعمل

وأكد الهضيبي، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت على مدار 8 سنوات من العمل، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في جميع القطاعات، فإلى جانب خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية، هناك إنجازات أخرى يتم تنفيذها على مسستوى تحسين حياة المصريين وتحسين خدمات البنية التحتية التي تقدم إليهم.