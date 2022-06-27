«معيط» أمام الغرفة الأمريكية: نستهدف 5.5% نموًا اقتصاديًا في العام المالي المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023.

وأضاف «معيط»، خلال اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد العالمي يمر بموجات متوالية من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل، حيث يواجه الحرب والتضخم الذي تزداد حدته لدى الاقتصادات الناشئة على وجه خاص.

وكشف، خلال اللقاء، أن مصر صدّرت مواد بترولية خلال النصف الأول من العام بنحو 5.9 مليار دولار، بينما استوردت بقيمة 7.9 مليار دولار، ما يعني أن صافي قيمة استيراد المواد البترولية بلغ مليارَي دولار.

مصر استوردت سلعًا ومنتجات غير بترولية بـ34 مليار دولار

وقال وزير المالية إن مصر استوردت سلعًا ومنتجات غير بترولية بقيمة 34 مليار دولار، بينما صدرت سلعًا بقيمة 21 مليار دولار خلال النصف الأول، موضحًا أن صادرات الكيماويات ومواد البناء والمواد البترولية حققت نموًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.

وقال إن مصر كانت أعلى بلد به معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفع سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن ارتفاع أسعار البترول العالمية، أدى إلى حدوث ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة، وأضاف: «الحكومة قدّرت سعر برميل البترول بواقع 60 دولارًا في وقت سابق، لكن بعد ذلك فوجئنا بتخطي السعر حاجز الـ100 دولار».

ارتفاع أسعار القمح يضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة

وأشار وزير المالية إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحبوب، وتحديدًا القمح، من شأنه أن يزيد الضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة، مؤكدًا أن مصر تتناقش حاليًا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج التسهيل الائتماني.