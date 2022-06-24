وزير القوى العاملة يتابع العلاج والمستحقات المالية لعامل مصري أصيب في حادث بالرياض

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصري، محمود محمد محجوب موسى، بمستشفى سليمان الحبيب، وذلك بعد أن تعرض لحادث سقوط من الدور الثالث في أثناء عمله بأحد مواقع العمل التابعة لشركة ندارات العربية للتجارة والمقاولات العامة بالرياض، ونتج عنه كسر بالجمجمة أدى إلى غيبوبة وفقدان الوعي جزئيا، وكسر بالعمود الفقري أدى إلى شلل بالجانب الأيمن.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات فورية من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة المتابعة على مدار اليوم عن حالة المصاب، وإبلاغه التمنيات بالشفاء العاجل له، فضلا عن حفظ جميع حقوقه في العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكذلك مستحقاته المالية وتعويض إصابات العمل.

الوزير يتلقى تقريرا بالوضع

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض إلى أنه زار والملحق العمالي كريم أبو السعود المصاب، للوقوف على حالة المريض وتقديم الدعم المعنوي لزوجته المرافقة له بالمستشفى وترتيب زيارة لإدارة المستشفى مطلع الأسبوع المقبل لتسهيل إجراءات استكمال العلاج، وقد تمت الزيارة بمرافقة نائب السفير المصري ضياء حماد والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهواري نيابة عن القنصل العام طارق المليجي.

رفع مذكرة عاجلة لوزارة الموارد البشرية

وأضاف رجائي أن المكتب العمالي قام على الفور برفع مذكرة عاجلة لوزارة الموارد البشرية لرفع بلاغ التغيب عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة وإثبات حق العامل في إصابته أثناء العمل، وذلك بعد أن قام المدير التنفيذي للشركة -في سابقة خطيرة- برفع بلاغ تغيب العامل رغم علمه بالحادث ووجود العامل بالعناية المركزة مما يجعل بلاغ التغيب كيديا والغرض منه هروب الشركة من المسؤولية المترتبة على الحادث وقبيل إجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالة تبين لإدارة المستشفى توقف الملف التأميني العامل نتيجة بلاغ التغيب، مما تسبب في إيقاف كل بروتوكولات العلاج وإجراء العملية الجراحية لحين توفير الدعم المالي اللازم للحالة.

وقال الملحق العمالي إنه تم إبلاغ وزارة الموارد البشرية بالمملكة بهذه السابقة الخطيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، وحفظ حقوق العامل المصاب واستئناف علاج العامل.