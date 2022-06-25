وزير المالية: 20 ألف مواطن استفادوا من مبادرة «إحلال المركبات» في عام واحد

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ أكثر من 20 ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتسلموا سياراتهم الجديدة خلال العام المالي 2021 - 2022، وتحملت الخزانة العامة للدولة 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

الخزانة العامة للدولة تتحمل 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

أضاف وزير المالية، أنَّ القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنَّه تمّ ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتي الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بما يؤكّد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة.

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم 20 ألفًا و200 سيارة جديدة، منها 18 ألفًا، و700 سيارة «ملاكي وتاكسي» و1500 ميكروباص جديد.

39 ألف طلب على الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال المركبات

وتابع: «تلقينا نحو 39 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتمّ تخريد أكثر من 19 ألفًا و70 سيارة متقادمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر»، موضحًا أنَّ المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أي طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com.

وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بـ وزارة المالية، أنَّ إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكتروني بالإنترنت، وتتبنى مقترحات المواطنين على النحو الذي يسهم في تذليل أي معوقات قد تصادفهم عند التسجيل على الموقع، من أجل تيسير الإجراءات، وزيادة الاستفادة من المزايا والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها المبادرة لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على المشاركة، لافتًا إلى أنَّ إدارة المبادرة تتابع عن قرب كل ما تتلقاه من شكاوى عبر فريق فني يرد على أي استفسارات ويساعد في عملية التسجيل على الموقع.