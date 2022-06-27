تفاصيل جديدة بشأن تغيب المذيعة شيماء جمال: «راحت للكوافير واختفت فجأة»

توصلت تحريات رجال الشرطة في واقعة تغيب شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية، أن المرة الأخيرة التى ظهرت فيها كانت متوجهة الى أحد محال التجميل الموجودة فى منطقة السادس من أكتوبر.

كانت بصحبة زوجها

في الظهور الأخير لها، كانت قد خرجت لشراء بعض المستلزمات المنزلية، وكانت بصحبة زوجها، وطلبت منه أن ينتظرها حتى تعمل استشوار فى أحد كوافيرات منطقة الشيخ زايد.

ولاحظ زوجها تأخرها فى العودة وإغلاق هاتفها، فتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج «المشاغبة»، تغيبها منذ حوالى 7 أيام، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.

وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.