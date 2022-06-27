عاجل.. تغيب المذيعة شيماء جمال والأمن يبحث ملابسات اختفائها

تبحث أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات اختفاء مذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية تُدعى شيماء جمال، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة الـ20 يومًا.

بداية البلاغ

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج «المشاغبة»، وأن فترة غيابها امتدت إلى 20 يومًا، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.

وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.

شيماء جمال تحارب الهيروين

يُذكر أن الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على إحدى الفضائيات الخاصة خلال عام 2017، اعتذرت عن ظهورها في برنامجها على الهواء، وإخراجها كيسًا به «سكر أبيض»، في إشارة لـ«الهيروين»، واستنشاقه خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، مؤكدة أنه لن يتكرر مجددًا.

شيماء جمال: «أنا ندمانة على المشهد ده»

قالت «شيماء»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها نادمة على هذا المشهد، ولن تكرره بهذه الطريقة مجددًا، معقبة: «أعتذر عن المشهد وليس الحلقة بأكملها.. والشاطر مش بيقع مرتين، وتم التربص بي وتصفية حسابات».

المجلس الأعلى للإعلام يوقف الإعلامية 3 أشهر

يُذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر بيانًا بحقها وقت حدوث تلك الواقعة، يفيد بوقفها مدة 3 أشهر، جرّاء ظهورها على الهواء في هذا المظهر الذي وصفه المجلس بغير اللائق وينافي للمعاير المهنية والإعلامية.