رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443.. اعرف الخطوات

يشهد نظام نور ولي الأمر عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، لمعرفة نتائج الطلاب، إذ إنّه نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لعدة أغراض تتمثل في إمكانية جعل أولياء الأمور يتمكنون من تسجيل أبنائهم إلكترونيًا، والاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة.

طريقة وخطوات التسجيل على نظام نور ولي الأمر

ويمكن الدخول على رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 من هنــــــــــا، وللاستفادة من الخدمات يتم الضغط على خانة الدخول للخدمة، وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، وفي حالة الدخول لأول مرة يتم الضغط على كلمة التسجيل لولي أمر جديد ثم كتابة بيانات ولي الأمر الخاصة بسجل ولي الامر واسم المستخدم المقترح ثم الضغط على خانة التالي، وبعدها يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بولي الأمر واختيار المدرسة والإدارة التعليمية ثم مراجعة البيانات والموافقة على الإقرار.

جدير بالذكر أن نظام نور من أهم المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية ويمكن من خلاله معرفة العديد من المعلومات الخاصة بالطلاب إلكترونيا دون الحاجة للتوجه للإدارات التعليمية، كما أنه يمنح لولي الأمر القدرة على متابعة الطلاب والتواصل مع المدرسين.

وتقدم وزارة التعليم في السعودية عددا من المنصات الإلكترونية الأخرى أبرزها منصة مدرستي، وهي نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، كما أنها تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتلاءم مع المستقبل الرقمي وبوابة نتائجي هي بوابة متخصصة لتقديم طلبات إصدار بدل تالف أو فاقد للشهادات وتعديل البيانات وإجراء معادلة شهادة ومتابعة الطلب فيما يخص مراحل التعليم العام بالمملكة السعودية.