جامعة القاهرة: مؤتمر الدولة المصرية الجديدة يناقش الحوكمة وتنمية الكوادر

عقدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤتمرها الثانوي تحت عنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة.. الفرص والتحديات»، بحضور عدد كبير من أساتذة العلوم السياسية.

الخشت: الجامعة بيت لصناعة الكوادر والقيادات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ليست مجرد بيت خبرة للدولة المصرية، لكنها أيضا بيتا لصناعة الكوادر والقيادات التي تعمل في كل مؤسسات الدولة المصرية، لافتا إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور بالغة الأهمية ومنها الحوكمة والكوادر البشرية والتطوير والتنمية الاقتصادية علاوة على تنمية رأس المال الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تقرير تلفزيوني لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC» أن ملف الشباب له أولوية قصوى في الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تمكين الشباب من خلال فرص العمل والتدريب وغيرها من الأمور المهمة لدمج الشباب في الاقتصاد المصري ليكون لهم دورا مؤثرا في عمليتي التنمية الاقتصادية والمستدامة.

المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية

وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المؤتمر جاء في توقيت مهم وحاسم، ويتحدث عن الجمهورية الجديدة والجوانب التي من الممكن المساهمة خلالها من الأستاذة والخبراء والعلماء بكل ماهو مفيد في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية.

وأشارت الدكتورة سلوى طبالة، مسؤول الحوكمة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن مؤتمر الكلية يعتبر محفل دولي يتحدث فيه الجميع ويتبادلون الأراء حول الفرص والتحديات التي يمكن العمل عليها من المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن وكالتها تتابع المشروعات المصرية للبحث عن فرص التعاون مع الحكومة المصرية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر ناقش عددا من القضايا وعلى رأسها أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وينعقد في إطار حرص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على التواصل مع صناع القرار وقادة الرأي وشركاء التنمية في حالة تكاملية تسهم في رصد التحديات التي تقف في طريق الأهداف المنشودة واستجلاء فرص التنمية والتطوير.