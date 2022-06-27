«إندبندنت»: ارتفاع عدد مرضى كورونا في مستشفيات بريطانيا بنسبة 37%

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن عدد المرضى في المستشفيات ببريطانيا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع بأكثر من الثلث في أسبوع، في دليل جديد على الانتشار المتزايد للفيروس.

وبحسب الصحيفة، أظهرت أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنّ نحو 7822 مريضًا في بريطانيا أصيبوا بفيروس كورونا في 27 يونيو، بزيادة 37% عن الأسبوع السابق، وتابعت بأنه أعلى إجمالي منذ ما يقرب من شهرين ولكنه لا يزال أقل بكثير من ذروة 16 ألف و600 مريض خلال موجة عدوى المتغير أوميكرون في وقت سابق من العام، وكانت الموجة الأخيرة مدفوعة بالمتغيرات الأحدث BA.4 و BA.5، والتي تشكل الآن أكثر من نصف جميع حالات فيروس كورونا الجديدة في بريطانيا.

سلالة BA.5 تنمو بمعدل أسرع بنسبة 35%

وتشير الأبحاث التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إلى أنّ سلالة BA.5 تنمو بمعدل أسرع بنسبة 35% تقريبًا من BA.2 بينما تنمو BA.4 بنسبة 19% بشكل أسرع، ما يعني أنه من المحتمل أن تصبح BA.5 قريبًا هي سلالة كورونا المهيمنة في البلاد، ومع ذلك ، لا يوجد دليل حاليًا على هذين المتغيرين يسببان مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة.

وقالت البروفيسور سوزان هوبكنز، كبير المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا: «من الواضح أن زيادة انتشار سلالة أوميكرون BA.4 وBA.5 يزيد بشكل كبير من أعداد الحالات التي لاحظناها في الأسابيع الأخيرة، فقد شهدنا ارتفاعًا في حالات الدخول إلى المستشفيات تماشيًا مع العدوى في المجتمع، لكن التطعيمات مستمرة في الحفاظ على حالات القبول في وحدة العناية المركزة والوفيات عند مستويات منخفضة».

الأشخاص المعروضون للإصابة

وتابعت هوبكنز: «تظهر بياناتنا أيضًا أن 17.5% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر لم يتلقوا لقاحًا خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، ونحن نحث هؤلاء الأشخاص على وجه الخصوص على مواكبة التطورات».

ويتم علاج معظم مرضى المستشفيات الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، ولكن سيحتاجون إلى البقاء معزولين عن هؤلاء المرضى الذين لا يعانون من كورونا، ما يضع ضغطًا إضافيًا على موظفي المستشفى، حيث إنّ عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في المستشفيات في اتجاه تصاعدي الآن في معظم أنحاء بريطانيا.