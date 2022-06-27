فلسطين تدخل موجة كورونا السادسة وتسجل 1000 إصابة في يوم واحد

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، أنَّ فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس كورونا، والوضع الوبائي بات مقلقًا.

ارتفاع كبير في الإصابات

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنَّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والإدخال للمستشفيات، إذ سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها.

ودعت المواطنين الفلسطينيين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

الالتزام بتلقي اللقاحات

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية أيضا بضرورة أخذ جرعات التطعيم الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة، منوهة إلى أنَّ التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.