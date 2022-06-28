محمود التهامي لـ هاني شاكر: إيه تاريخ حسن شاكوش عشان تقعد معاه وتعمله مؤتمر؟

أعرب المنشد الديني محمود التهامي، عن حزنه لما شاهده في المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المهن الموسيقية في أحد فنادق الهرم، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست وشعبة الإيقاعيين، قائلات: «هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لا يهتم إلا بمطربي المهرجانات».

محمود التهامي ومؤتمر شاكوش والأرتيست

وقال محمود التهامي لـ«الوطن»: «عيب يا هاني يا شاكر، أنتّ تاريخك كبير، عيب لما تعمل مؤتمر لواحد زي شاكوش، تاريخه إيه ده عشان تعقد معاه أصلا؟».

وتابع التهامي، أنّه لم يتابع المؤتمر أثناء عقده، مضيفا: «اكتفيت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حزين على اللي وصلناله، دي مصر وفنها كبير، ومطربين المهرجانات مبيقدموش فن حقيقي».

تفاصيل أزمة هاني شاكر ومحمود التهامي

واتهم محمود التهامي، هاني شاكر، بتجاهل المنشدين على حساب مطربي المهرجانات، حيث قال التهامي إنّ عدد المنشدين 7 آلاف، ولا يوجد إلا 400 منهم فقط عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية.

وتابع التهامي: «نقابة المهن الموسيقية، لا تفتح باب العضوية للمنشدين، لأن المنشد بالنسبة له ما هو إلا إتاوة، المنشد يشتغل بتصريح عضوية منتسبة ويدفع في السنة ألف و700 جنيه، أما لو عضو عامل يدفع 120 جنيه بس».