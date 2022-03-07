محمود التهامي يبدع بمجموعة من قصائد المدح في جامعة حلوان

انطلقت فعاليات الحفل الديني، الذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية، لنقيب المنشدين «محمود التهامي» في ظل الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بحضور 1500 طالب بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

الاهتمام بتنمية الوعي الديني والأخلاقي

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حرص جامعة حلوان، الاهتمام بتنمية الوعي الديني والأخلاقي واكتساب خبرات جديدة لدى الطلاب، بإعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، التي تساهم في تنمية وتعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة، وكذلك تثقيف طلابها من منابع الفكر الديني، مشيرًا إلى أن قراءة الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج تحتاج إلى التأمل الدائم.

من جانبها، أشادت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمجهود أسرة من أجل مصر المركزية لتنظيم مثل هذه الاحتفالية، التي تعيد ذكرى مناسبة دينية مهمة، وهي الإسراء والمعراج، التي تعزز ضرورة أن يتزين شبابنا بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة.

تعميق الوعي الديني وبناء الشخصية القيادية لدى الطلاب

وخلال كلمته، أكد الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة دمج الطلاب من كافة الكليات لتبادل الخبرات بينهم، بالإضافة إلى تعميق الوعي الديني وبناء الشخصية القيادية، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطنى والقومي لدى الطلاب وإتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات، التي تفاعل معها الطلاب، إذ أبدع نقيب المنشدين محمود التهامي بمجموعة من قصائد المدح والإنشاد مثل «مدد يامدد، قمرا، وغيرها من الأنشودات الدينية».