محاولات من أعضاء «الموسيقيين» لمناشدة هاني شاكر للعودة لمنصبه

علمت «الوطن»، أن هناك تحركات خلال الدقائق الماضية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، ستجتمع من أجل إثناء هاني شاكر عن قراره بالاستقالة من منصب نقيب الموسيقيين.

تحركات من الإيقاعيين لإقناع شاكر بالعودة للنقابة

أوضح المصدر، أن النقابة ستكون فى حراك مستمر خلال الساعات المقبلة، من أجل حل تلك الأزمة إعادة شاكر لمنصبه من جديد، سوى على صعيد شعبة الإيقاعيين، التي كانت سببا فى استقالته أو من أعضاء مجلس النقابة.

وكشف المصدر، أن شعبة الايقاعيين ستحاول الضغط على هاني شاكر، في العدول عن قراره، خاصة أنه يفتخرون بكونه نقيبا لهم.

كان الفنان هاني شاكر، اتخذ منذ قليل، قرار بالاستقالة عن منصبه كنقيب للموسيقين، بعد المشاجرة التي تمت اليوم داخل أحد الفنادق بين شاكوش وشعبة الإيقاعيين.