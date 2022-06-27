انسحاب هاني شاكر من المؤتمر الصحفي للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست

انسحب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، للصلح بين حسن شاكوش، وسعيد الأرتيست.

صلح شاكوش والأرتيست

وشهد المؤتمر الصحفي للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست وشعبة الإيقاعيين، شد وجذب ومشاجرات، بسبب رفض شعبة الإيقاعيين منح شاكوش عضوية النقابة، قبل إقامة المؤتمر الصحفي.

مؤتمر نقابة الموسيقيين

وأشارت نقابة الموسيقيين، وسكرتيرها أحمد رمضان، إلى أنّ قرار إيقاف حسن شاكوش مدى الحياة غير دستوري، متابعا: «المحامي الخاص بي رفض ما فعله سعيد الأرتيست، وما يحدث غير صالح للنقابة، والأرتيست حوّل الموضوع لأمر شخصي».