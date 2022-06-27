وصول هاني شاكر إلى مقر مؤتمر الموسيقيين للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست

وصل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي الذي تنظمه النقابة في أحد الفنادق، للصلح بين حسن شاكوش، وسعيد الأرتيست، وشعبة العازفين، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، أبرزهم أحمد رمضان، حمادة أبواليزيد، سعد المتولي، ونادية مصطفى. وحتى الآن لم يبدأ المؤتمر، بسبب عدم حصول النقابة على تصاريح تصوير من الفندق.

أزمة حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين

وفجّر عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، مفاجأة بشأن صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية، بعودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إلى الغناء منذ يومين، موضحا أنّ هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تفاجأ بقرار حصول حسن شاكوش على الكارنيه، حيث كان في رحلة علاجية إلى خارج البلاد، ولا يعلم من أصدر القرار.

وأضاف الأرتيست، أنّ هاني شاكر تواصل حينها مع أحد المسؤولين من النقابة، الذي أكد له أنّ أعضاء المجلس اتخذوا القرار بعد موافقتهم.