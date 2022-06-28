توقف عرض مسرحية الحفيد الأسبوع المقبل واستئنافها ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نهاية العرض المسرحي «الحفيد» يومي الخميس والجمعة المقبلين، والاستئناف ثاني أيام عيد الأضحى.

حضور المسرحية

وكتبت تامر فرج قائلا: «تشرفنا بالأمس الأحد بحضور كوكبة من النجوم في السياسة والتمثيل والكتابة، فقد شرفنا بالحضور السفير مصطفى الفقي، الفقيه السياسي ورجل الدبلوماسية المخضرم، ونجمي الكوميديا والفن أصدقاء العمر عمرو رمزي وعمرو عبد العزيز، والكاتب العظيم بهاء دويدار، والكاتب المبهر وليد يوسف».

وأضاف قائلا: «وتستمر الليالي الجميلة من الحفيد إن شاء الله يومي الخميس والجمعة المقبلين فقط ويتوقف بعدها عرض المسرحية لإجازة مستحقة ونستأنف العرض بعد ذلك بإذن الله ثاني أيام عيد الأضحى، منتظرين تشريفكم للمسرح القومي».

مسرحية الحفيد

مسرحية «الحفيد» تعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، وجرى طرح 3 فئات لتذاكر العرض المسرحي فئات «55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات».

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.