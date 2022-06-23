الإصابات تضرب أبطال مسرحية «الحفيد»: «لوسي اتكسر دراعها ومكملة»

أعلن الفنان تامر فرج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابة معظم فريق العمل بأزمات صحية.

وكتب تامر فرج قائلا: «شوفي يا لوسي انتي دراعك مكسور ومكملة وأنا ضهري مفتوح وعندي إنزلاق غضروفي ومكمل والمخرج طلعله خراج ومكمل وكل الأبطال ماشاء الله، محتاجين علاج طبيعي ومكملين عشان نبسطكم ونعرضلكم».

استمرار العرض المسرحي

وأضاف فرج قائلا: «النهارده وكل خميس وجمعة وسبت وحد الساعة 9 مساء مسرحية الحفيد على المسرح القومي فمستنينكم عشان تشوفوا العرض اللى تقريبًا هنسميه قريب المستشفى الأميرى أو مستشفى المبره».

مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد»، وهذه المرة يجرى إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي، يناقش العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي.

وتعرض المسرحية طوال أيام الاسبوع ما عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، وجرى طرح 3 فئات لتذاكر العرض المسرحي فئات «55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات».