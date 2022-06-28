رئيس التحرير

محمود مسلم

خبير: المنتجات المصرية أصبحت تنافس نظيرتها العالمية والأوروبية

كتب:

مارينا رؤوف
08:36 ص | الثلاثاء 28 يونيو 2022
المهندس محمد الغمري

المهندس محمد الغمري

قال المهندس محمد الغمري الخبير الصناعي، إن الدولة الآن خفضت الواردات من الخارج بسبب الوصول إلى منتج مصري 100%، ويتم الآن الاعتماد على الصناعة المحلية في عدد كبير من المباني والمناطق العامة.

ارتفاع جودة المنتجات المصرية

وأضاف «الغمري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جودة المنتجات المصرية في الوقت الحالي أصبحت منافسة لكثير من المنتجات الأمريكية والعالمية، والسوق أصبح مليئًا بالمنتجات ذات الجودة العالية.

وأشار الخبير الصناعي، إلى أن صناعة مثل التكييفات المركزية أصبحت في الوقت الحالي جزءًا لا يتجزء من المصالح والمباني والهيئات وكذلك في المنازل، موضحًا وتم العمل على إصلاح جميع المشكلات الفنية التي كانت تحدث في الإنتاج المصري القديم لينافس نظيره العالمي.

وأوضح أنه كان هناك تحديات أمام القطاع الصناعي ككل في مصر، ولكن بالإصرار تم تنفيذ الكثير من المنتجات المهمة، وفي صناعة التكيفات تم تنفيذ وتشغيل أغلبها في عدد من الشركات الكبرى وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى في مصر.

تجربة الإصلاح الاقتصادي أفرزت نجاحات كبيرة

ولفت إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادي أفرزت نجاحات وإنجازات كبيرة يشهد لها القاصي والداني، وهو ما أكدت عليه المؤسسات الدولية في شهاداتها للاقتصاد المصري الذي وصفته بالمتانة والصلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب وجائحة كورونا منذ عام 2020، ولعبت دورًا كبيرًا في التشغيل ودفع النمو الاقتصادي بشكل قياسي.

اقرأ المزيد:

«الصناعة» تستهدف الانتهاء من 6 مجمعات صناعية جديدة في 5 محافظات

وفد من «الصناعة» يزور تونس لاستعراض تجربتها في تسخين المياه بالطاقة الشمسية

مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعة العربية الألمانية لافتتاح مكتب إقليمي بالقاهرة

رئيس «طاقة الشيوخ»: جذب الاستثمارات ضرورة و«الصناعة والسياحة» من عناصر نجاح الاقتصاد  

مدبولي يستعرض مع وزيرة الصناعة فعاليات منتدى «سانت بطرسبرج» واجتماع منظمة التجارة العالمية
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.