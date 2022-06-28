خبير: المنتجات المصرية أصبحت تنافس نظيرتها العالمية والأوروبية

قال المهندس محمد الغمري الخبير الصناعي، إن الدولة الآن خفضت الواردات من الخارج بسبب الوصول إلى منتج مصري 100%، ويتم الآن الاعتماد على الصناعة المحلية في عدد كبير من المباني والمناطق العامة.

ارتفاع جودة المنتجات المصرية

وأضاف «الغمري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جودة المنتجات المصرية في الوقت الحالي أصبحت منافسة لكثير من المنتجات الأمريكية والعالمية، والسوق أصبح مليئًا بالمنتجات ذات الجودة العالية.

وأشار الخبير الصناعي، إلى أن صناعة مثل التكييفات المركزية أصبحت في الوقت الحالي جزءًا لا يتجزء من المصالح والمباني والهيئات وكذلك في المنازل، موضحًا وتم العمل على إصلاح جميع المشكلات الفنية التي كانت تحدث في الإنتاج المصري القديم لينافس نظيره العالمي.

وأوضح أنه كان هناك تحديات أمام القطاع الصناعي ككل في مصر، ولكن بالإصرار تم تنفيذ الكثير من المنتجات المهمة، وفي صناعة التكيفات تم تنفيذ وتشغيل أغلبها في عدد من الشركات الكبرى وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى في مصر.

تجربة الإصلاح الاقتصادي أفرزت نجاحات كبيرة

ولفت إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادي أفرزت نجاحات وإنجازات كبيرة يشهد لها القاصي والداني، وهو ما أكدت عليه المؤسسات الدولية في شهاداتها للاقتصاد المصري الذي وصفته بالمتانة والصلابة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب وجائحة كورونا منذ عام 2020، ولعبت دورًا كبيرًا في التشغيل ودفع النمو الاقتصادي بشكل قياسي.