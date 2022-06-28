جمعية أولياء الأمور: لم نرصد شكاوى بشأن التحاق أبناء المطلقات بالمدارس

نفت أمل محمود نائب رئيس جمعية أولياء أمور مدارس مصر، وجود مشكلة لدى ابناء المطلقات عند التحاقهم بالمدارس، مشددة على عدم رصد أي من هذه الحالات، لافتة إلى تخوف بعض المدارس من أن يكون الطالب غير سوي نفسيًا أو وجود نزاع بين الأب والأم يؤثر على استقرار الطالب في المدرسة، مشددة على أنها مازلت حالات فردية وغير منتشرة.

المدرسة تختص بالحاضن فقط

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن مشاكل الولاية التعليمية مؤرقة لبعض الأسر نظرًا لأنها تضع الطالب تحت ضغط وتضع المدرسة بين المطرقة والسندان، مشيرة إلى أن الكتاب الدوري 29 ينسق العلاقة بين المدرسة والطالب حيث أن المدرسة تختص بالحاضن وهو الذي يتعامل مع الإدارة وتؤل إليه الولاية التعليمية مباشرة دون حكم محكمة.

وأشارت إلى أن بعض المدارس تختار الانسحاب من المواجهة حال وجود نزاع أو مشاكل بين الأهل مؤكدة أن الولاية التعليمية تريح جميع الأطراف.