القومي للمرأة ينتصر لمسلسل فاتن أمل حربي: الولاية التعليمية للحاضن

طرح مسلسل فاتن أمل حربي، الذي يذاع حاليا في رمضان ومن بطولة الفنانة نيللي كريم، عدة قضايا اجتماعية تتعلق بالطلاق، مثل حق الرؤية والحضانة بعد انفصال الزوجية، وملف الولاية التعليمية للأطفال، وغيرها من القضايا.

وحرص المجلس القومى للمرأة على إصدار بيان توضيحى فى الساعات الماضية بشأن حق الولاية التعليمية للأطفال للأم المطلقة، بعد الإشكاليات التى عرضها مسلسل فاتن أمل حربي، وقد استند إلى أمرين أحدهما يتعلق بقانون الطفل والآخر يتعلق بالقرار الصادر من وزير التربية التعليم.

بيان المجلس القومي للمرأة

وأكد المجلس القومى للمرأة في شأن ما أثاره مسلسل فاتن أمل حربي حول قضية الولاية التعليمية ،أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 تضمنت أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيّ من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة.

فاتن أمل حربي أمام وزارة التربية والتعليم

كما أستند المجلس القومي للمرأة فى رده على حق الولاية التعليمية للأم الحاضنة باعتباره أحد المشكلات التى تعرض لها مسلسل فاتن أمل حربي ، إلى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 الصادر من وزارة التربية والتعليم والذى يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أنّ التلميذ ما زال في سن الحضانة.

وقال المجلس القومي للمرأة أن بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 لوزارة التربية والتعليم حدد أنّه فى حالة انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، لاسيما إنّ الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

المجلس القومى للمرأة يتابع شكاوي الولاية التعليمية

وتقول أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ل "الوطن":ما تناوله مسلسل فاتن أمل حربي بشأن الولاية التعليمية صحيح وتصلنا الكثير من الشكاوي فى هذا الشأن ونقوم بالرد عليها وطمأنة الحاضن فى استمرار حق ولايته التعليمية للأبناء بعد اتمام عملية الطلاق .

مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي ملف الأحوال الشخصية والمشكلات التى تعانيها كثير من الأسر المصرية بعد حدوث الانفصال بين الزوجين، ويحرص المجلس للقومي للمرأة على متابعته لتقديم الخدمة القانونية فيما يتعلق بعدد من القضايا.