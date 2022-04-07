بعد طرحها في مسلسل فاتن أمل حربي.. تعرف على شروط «الولاية التعليمية»

أثار مسلسل «فاتن أمل حربي» المعروض حاليا ضمن الدراما الرمضانية، عددا من القضايا الاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل المصري، يجري مناقشتها وطرح القوانين ذات الصلة بهذه القضايا، ومن بين هذه الموضوعات «الولاية التعليمية»، فما هي؟

تفاصيل الولاية التعليمية

قال عصام حجاج المحامي لـ«الوطن» إن الولاية التعليمية هي أن يختص الحاضن بجميع الأمور التعليمية للطفل المحضون من نقل ملفات المدارس والمؤسسات التعليمية وحضور مجلس الأباء وخلافه، وتؤول الولاية التعليمية للأم في حالة الخلافات الزوجية، بشرط إثبات نزاع قضائي بين الزوجين، وذلك استنادا إلى نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية:

ـ قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية ولم يحدث طلاق، وفى حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق

-أصل شهادات ميلاد الأطفال.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

ـ بيان القيد بالمدرسة.

ـ عمل توكيل قضائي للمحامي.

الولاية التعليمية للأم في حالة حدوث الخلافات الزوجية:

ـ تودع الأوراق بقلم المحكمة.

ـ على أن تحدد الجلسة الأولى بعد دفع الرسوم، والتي غالبا ما تكون بعد أسبوع من تسديد الرسوم.

متى يحق للأب إلغاء الولاية التعليمية من على الأم؟

الولاية التعليمية للأم الحاضنة، في حالة الطلاق وفي حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه خاصة، تظل الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق، في كلتا الحالتين إلى نهاية سن الحضانة للأطفال.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان شريف سلامة وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وتقدم نيللي كريم شخصية مطلقة تتعرض لكثير من المشكلات مع طليقها بعد وقع الزواج مما يظرها إلى رفع أكثر من دعوى لضمان حقوق طفلتيها ومن بينها حق الابنتين في التعليم.