وصول 8 متهمين في حادث «قطاري سوهاج» إلى المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم

وصل إلى مجمع محاكم سوهاج، 8 متهمين في قضية حادث «قطاري سوهاج»، التي تُنظر بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج؛ وذلك للنطق بالحكم.

وتتكون الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، من المستشار محمد عبد الحافظ ووليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

المتهمون الثمانية بحادث قطاري سوهاج

والمتهمون في حادث تصادم قطاري سوهاج، هم: «أبوالحجاج،ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال، م» قائد قاطرات، و«محمد،ع» مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو، ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد،خ» مشرف قطار المميز رقم 157 و«السيد، ص» مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي، ج» ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بمحافظة أسيوط، و«كرم، ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بمحافظة أسيوط.

نص قرار الإحالة

وجاء في نص الإحالة أن المتهمين، تسببوا خطأ في موت 21 شخصا، وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح المنظمة لعملهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم بهيئة السكك الحديدية المصرية، كما أدى هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.