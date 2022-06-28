محافظ بورسعيد يستقبل وفد مستثمرين لبحث سبل في المجال الصناعي والسياحي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من من المستثمرين ورجال الأعمال؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية والسياحية المتنوعة، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

إمكانيات استثمارية وفرتها الدولة في بورسعيد

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

مقومات جذب الاستثمارات بجنوب وشرق وغرب بورسعيد

وأوضح «الغضبان» أن بورسعيد تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبهم، وجه وفد المستثمرين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والسياحة، وقدم الوفد شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بالمشروع الصناعي محل التعاون، مشيدين بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.