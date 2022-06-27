عامل «ديليفري» يحاول التخلص من حياته بأقراص «مجهولة» في بورسعيد

أقدم عامل توصيل طلبات «ديليفري» على محاولة التخلص من حياته في مدينة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن طريق تناول أقراص غير معلومة المصدر، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة، حيث تم نقله للمستشفى في حالة سيئة، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بتسمم عامل ديليفري

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول «محمود السيد محمود»، 27 سنة، عامل ديليفري، يقطن بشارع «كسرى»، في حي العرب، إلى مستشفى السلام، التابع للتأمين الصحي الشامل، مصاباً بأعراض تسمم، إثر تناوله أقراصًا غير معلومة المصدر، وبالكشف الطبي عليه تبين أن حالته العامة سيئة.

وعلى الفور أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

ويُجري رجال البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفه ظروف وملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن العامل المصاب أقدم على محاولة إنهاء حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، نتيجة ظروفه الاقتصادية والأسرية.

يُذكر أن شاباً آخر قد لقي مصرعه، في وقت سابق اليوم الاثنين، دهسًا تحت عجلات القطار، بعد أن أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه أمام القطار، بعد إغلاق المزلقان أمام المارة جنوب بورسعيد، وبعد تحذيرات عامل المزلقان للشاب بالابتعاد عن القطار.

إخطار أمني بمصرع شاب دهسًا تحت عجلات القطار

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى «المبرة» شابًا يُدعى «محمد أحمد ندا»، يبلغ من العمر 28 سنة، يقطن بشارع «صلاح سالم»، مصاباً بإصابات بالغة، نتيجة دهسه تحت عجلات القطار، بعدما أقدم على المرور أمام القطار، رغم إغلاق المزلقان وتحذيرات العامل، وفق ما أكد شهود الواقعة، ولفظ أنفاسه خلال الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب كان في طريقه للعمل بأحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار، جنوب بورسعيد، وأنه تخلف عن طريق المصانع، وتوجه إلى مكان قضبان القطار، قاصدًا إنهاء حياته.

ووجَّه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.