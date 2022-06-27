شاب ينهي حياته تحت عجلات قطار في بورسعيد 

أنهى شاب حياته، اليوم الاثنين، دهسا تحت عجلات القطار جنوب بورسعيد، حيث ألقى نفسه أمام العربات بعد إغلاق المزلقان أمام المارة، وسط تحذيرات العامل للشاب بالابتعاد.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول محمد أحمد ندا، 28 عامًا، ويقطن بشارع صلاح سالم ملك لهيطة، مصابا إلى مستشفى المبرة، وذلك نتيجة دهسه أسفل عجلات قطار، بعدما أقدم على المرور بالرغم من إغلاق الشادوف وتحذيرات العامل، كما ذكر شهود العيان على الواقعة، ولقي مصرعه خلال الإسعافات الأولية.

الشاب تخلف عن العمل لينهي حياته

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الشاب كان في طريقه إلى العمل بأحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار جنوب بورسعيد، وأنه تخلف عن طريق المصانع وتوجه إلى مكان قضبان القطار قاصدًا إنهاء حياته.

ووجه مدير أمن بورسعيد على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

حريق محدود بمسجد نور الإيمان

في سياق آخر، اندلع حريق في مسجد نور الإيمان، مساء اليوم، إثر ماس كهربائي في صاعق للناموس سقط على أحد التكييفات، ما أدى إلى احتراق المنطقة المحيطة بها دون وقوع إصابات.