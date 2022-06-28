الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد 3868 من الموظفين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور، خلال الفترة من أوائل مارس 2020 وحتى أوائل فبراير 2021.

الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا، مع إرجاء عدد 591 لمزيد من الدراسة، واستبعاد عدد 8 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.

المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية

من جانبه صرح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، من خلال الرابط من هنا

كما أكد أن المجلس يتابع كافة ملفات المؤقتين المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة المقبلة.