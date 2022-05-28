«الأعلى للآثار»: مصر تعد ملفا لتسجيل مسار العائلة المقدسة باليونسكو

أشاد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، بالعمل الدؤوب من جانب القيادة السياسية والحكومة المصرية من أجل إحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة، إذ ذكر أن إحياء المشروع يُعد مصريا بإمتياز، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي الآثار والسياحة والتنمية المحلية، كما أن مصر تعد ملف لليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة.

مسار العائلة المقدسة عبارة عن مزارات سياحية ومناطق أثرية

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد»، أن مسار العائلة المقدسة عبارة عن مزارات سياحية ومناطق أثرية، إذ يتكون من 25 نقطة، وجرى اليوم افتتاح النقطة الرابعة من المسار بوادي النطرون في البحيرة التي تعد أحد المزارات السياحية للمصريين والأجانب.

مصر تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على التراث

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على التراث؛ فمسار العائلة المقدسة عبارة عن مجموعة من النقاط حددتها الكنيسة من وقت دخولهم مصر وحتى خروجهم، وهي 25 نقطة؛ بداية من العريش مرورا بالدلتا ثم صعيد مصر وصولا لمحافظ أسيوط، والنقطة التي تم افتتاحها اليوم يطلق عليها فاتيكان مصر نظرا لمكانتها الدينية والسياحية.