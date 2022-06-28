تفاصيل مقتل شيماء جمال.. القضية بدأت ببلاغ اختفاء وانتهت بمفاجآت صادمة

تفاصيل مقتل شيماء جمال، أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، إذ بدأت القضية ببلاغ من زوجها عن تغيبها واختفائها، قبل اكتشاف مقتلها في ظروف غامضة، لينفك لغز الجريمة مع تحقيقات النيابة العامة، التي كشفت تورط زوج المذيعة في مقتلها، وأمرت بحبس أحد المتهمين في واقعة مقتل شيماء جلال، وضبط وإحضار الزوج المتهم في القضية.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

ورد بلاغ إلى النيابة العامة من الزوج، بتغيب زوجته المذيعة شيماء جمال، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر، وادعى ذهابها إلى الكوافير، دون أن يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، لتباشر النيابة التحقيقات، وتستمع لشهادة بعض من ذوي المجني عليها، الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وهنا ظهرت شواهد في التحقيقات، تُشكك في صحة بلاغ الزوج.

تورط الزوج في قتل زوجته

يوم الأحد الماضي، اكتملت تفاصيل مقتل شيماء جمال بعدما مثَلَ «مقاول» صديق زوج المجني عليها، أمام النيابة العامة، وأكَّد صلته الوطيدة به، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الزوج، بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر صديقه المقاول، أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليه به، وكان في صحبة النيابة الطبيب الشرعي.

وقال المقاول، الذي أرشد عن المكان، إنه اشترك في ارتكاب الجريمة مع الزوج، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة، بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.